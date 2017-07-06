Sinop'ta Motosiklet Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Küçük Sanayi Sitesi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 H 3753 plakalı motosiklet devrildi.
Tatil için İstanbul'dan memleketi Gerze'ye geldiği öğrenilen motosikletteki Meryem Aslanboğa (19), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı sürücü ise 112 Acil Servis ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Genç kızın cenazesi, incelemenin ardından Gerze Devlet Hastanesi morguna konuldu.