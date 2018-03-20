Sinop'ta Metruk Evde Yangın

SİNOP'ta tek katlı metruk evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İncedayı Mahallesi'nde, uzun süredir kullanılmayan tek katlı metruk evde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

- Sinop