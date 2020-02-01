Sinop'ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği açıldı

01.02.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:52

Sinop'ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği açılışı yapıldı.



Sinop'ta Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği "Güçlü kadınlar için geçmişimi geleceğe taşıyorum" adlı proje atölyesinin açılışı gerçekleşti.



Dernek açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Vali Yardımcısı Murat Girgin, "Sinop kültür ve turizm şehridir. Geçmişten günümüze bir çok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bunların izlerini taşımaktadır. El sanatlarımızda tabi bu kültürün çok önemli bir parçası haline gelmiştir. Sinop bu anlamda çok şanslı. Geçmişten günümüze gelen el sanatlarımız, motiflerimiz, örneklerimiz var. Halk eğitim müdürlüğümüz, belediyemiz, valiliğimiz, kültür müdürlüğümüz ve tabii ki bu çok değerli sivil toplum kuruluşlarımız bu miraslarımızı gelecek kuşaklara taşımak için, ekonomiye ve turizme katkı sağlamak için güzel çalışmalar içerisindeler. Bakanlığımızın sivil toplum dernekleri ile yaptığı ilişkiler buradaki kadınlarımızı emeği ile birleşince çok güzel büyük projeler meydana çıkıyor. İnşallah bu projeden kadınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza, sosyal risk altındaki vatandaşlarımıza çok önemli katkılar bekliyoruz ama bir güzel beklentimiz de geçmişten gelen motiflerin yeni kıyafetlerle de dizayn edilerek bir defile bekliyoruz inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



Açıklamalarının devamında Vali Girgin'e, Sinop Meslek Eğitimcileri Kültür ve Sanat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bircan Yaprak tarafından atölye hakkında bilgiler verildi.



Açılışa Sinop Belediye Başkan Vekili Hüseyin Minoğlu da katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA