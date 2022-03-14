Sinop'ta merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildi - Haberler

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Sinop'ta merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildi

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta merkez ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Sinop'ta kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ilçede taşımalı eğitime bugün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentteki kötü hava koşullarının etkili olmaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, değerlendirmeler sonucu kar yağışının sürdüğü merkez ilçede bugün taşımalı eğitime ara verildiği kaydedilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi. ???????

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop, kar, Güncel, Haberler

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