Sinop'ta merdivenden düşen yaşlı kadın hastanelik oldu

Sinop'ta merdivenden düşüp başını vuran yaşlı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Sinop'ta merdivenden düşüp başını vuran yaşlı kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olay, Aşıklar Caddesi üzerindeki bir apartmanda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. 65 yaş üzerindeki Huriye P. kısıtlama öncesi alışverişini yapmak için pazara gitti. Eve dönüşte ise apartmanın merdivenlerinde dengesini kaybetti. Merdivenlerden aşağı düşerek başını vuran yaşlı kadın bir süre yerde kaldı. Kendisini fark eden çevredekiler 112'ye haber verdi. Olay yerinde yapılan kontroller esnasında bilinci yerine gelen Huriye P. gerekli kontroller için Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı