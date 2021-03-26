Sinop'ta mazot-gübre destek ödemeleri başladı

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, mazot ve gübre desteği ödemesinin çiftçilerin hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, mazot ve gübre desteği ödemesinin çiftçilerin hesaplara yatırılmaya başladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürütmüş olduğu desteklemeler kapsamında yer alan 2020 yılı mazot ve gübre destekleme ödemeleri çiftçilerin hesabına yatırılıyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, mazot ve gübre desteği ödemeleri kapsamında Sinop'ta 5467 işletmeye 155 bin 91 dekar alan için 5 milyon 255 bin 727 TL ödeneceğini söyledi.

Tanrıkulu, "Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugünden itibaren çiftçiye ödemeye başlandı. Bakanlığımızın destek ödemeleri kapsamında ilimizde 5 bin 467 işletmemize 155 bin 91 dekar alanda için 5 milyon 255 bin 727 TL mazot-gübre destek ödemeleri TC Kimlik numarasının son rakamın göre kademeli olarak ödenecektir. TC kimlik numarası 8 ve 6 ile bitenlere 26 Mart saat 18.00, 4 ile bitenlere 2 Nisan, 0 ve 2 ile bitenlere ise 9 Nisan'dan itibaren ödemeler yapılacaktır" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı