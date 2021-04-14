Sinop'ta Mart ayında 102 araç trafikten men edildi, 51 sürücü belgesine el konuldu

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Mart ayında 22 bin 415 araç üzerinde kontrol gerçekleştirildiği 102 aracın trafikten men edilerek 51 sürücü belgesine el konulduğu açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Mart ayında 22 bin 415 araç üzerinde kontrol gerçekleştirildiği 102 aracın trafikten men edilerek 51 sürücü belgesine el konulduğu açıklandı.

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında 2021 yılı Mart ayı merkez, bölge ve ilçe trafik birimlerinin faaliyet raporları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre 2021 yılı Mart ayında 22 bin 415 araç kontrol edildi. Bu bilgiler doğrultusunda Sinop'ta 102 aracın trafikten men edildiği, 51 kişinin sürücü belgesine el konulduğu ifade edildi. 784 araç sürücüsüne hız ihlalinden, 202 araç sürücüsüne hatalı araç park etmekten, 53 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 53 kişiye alkollü araç kullanmaktan, 186 kişiye muayene yaptırmamaktan, 21 kişiye tescilsiz ve plakasız araç kullanmaktan, 46 kişiye trafik işaret veya levhalarına uymamaktan, 6 kişiye emniyet kemeri takmamaktan, 4 kişiye hatalı sollama yapmaktan, 46 kişiye mali sorumluluk sigortası yaptırmamaktan, 2 kişiye ışık donanımı bozuk araç kullanmaktan ve 344 kişiye de diğer kural ihlalleri başlığında cezai işlem uygulandığı ifade edildi.

Ayrıca 2021 yılın Mart ayında yaşanan 17 yaralamalı kazada, 21 kişinin yaralandığı, 26 aracın da maddi hasarlı kazaya karıştığı belirtildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı