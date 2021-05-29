Sinop'ta mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı
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Sinop'ta mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı

Sinop'ta mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir binanın son katında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

SİNOP (İHA) – Sinop'ta bir binanın son katında mahsur kalan yaralı martı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ola, Meydankapı Mahallesi Ortayol Sokak üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar tarafından 3 katlı binanın son katında bir martının mahsur kaldığı fark edildi. Durumun haber verilmesiyle Sinop Belediyesi İtfaiyesi devreye girdi.

Gelen ekipler itfaiye aracının merdivenini kullanarak martıya ulaştılar. Martının yaralı olduğu anlaşıldı. Yakalanan martı itfaiyecinin kollarında aşağıya indirildi. Yaralı martı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine verilerek tedavi edilmek üzere Sarıkum Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Martı için yapılan seferberlik vatandaşın takdirini topladı. - SİNOP

Sinop'ta mahsur kalan martıyı itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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