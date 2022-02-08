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Sinop'ta "mahallede maç var" projesi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sinop'ta

Sinop'ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları gerçekleşecek.

Konu ile ilgili Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi bünyesinde 2009-2010-2011 doğumlu sporcuların katılımı ile futbol müsabakaları yapılacaktır. Son başvuru 11 Şubat 2022 tarihinde olup müsabakalar 14 Şubat-13 Mart 2022 tarihleri arasında oynanacaktır. Başvurular Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapılacaktır" denildi. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı - Spor

gençlik, Futbol, Sinop, Spor, Haber

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