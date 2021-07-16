Sinop'ta maaş ve ikramiye kuyruğu
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Sinop'ta maaş ve ikramiye kuyruğu

Sinop'ta maaş ve ikramiye kuyruğu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sinop'ta maaş ve ikramiyelerini alabilmek için kuyruğa giren emekliler ATM'lerin yetersizliğinden yakındı.

Sinop'ta maaş ve ikramiyelerini alabilmek için kuyruğa giren emekliler ATM'lerin yetersizliğinden yakındı.

Kurban Bayramı nedeniyle öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emeklilerin maaş ve bayram ikramiyesi tutarları hesaplarına yatırıldı. Ödemelerin duyulmasının ardında vatandaşlar banka önleri ve ATM'lere akın etti. Buralarda uzun kuyruklar oluştu. Vatandaşlar ATM'lerin yetersiz olduğunu buna arızalar da eklenince maaşın çileye dönüştüğünü belirtti.

Hasan Çelik, "Bayramda torunlarımın gelmesini bekliyorum. Onların gelişine bir hazırlık yapabileyim diye maaş ve ikramiyemi çekmeye geldim. Allah razı olsun devletimizden bize bir imkan sunuyor fakat miktarı alabilmek de ayrı bir dert. Bir ATM'ye gittim bozuk çıktı, şimdi diğerindeyim. ATM'ler de yetersiz zaten. Böyle zamanlarda önceden bir bakım yapılmasını gerektiğini düşünüyorum" dedi. - SİNOP

Sinop'ta maaş ve ikramiye kuyruğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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