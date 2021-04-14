Sinop'ta lise öğrencileri engelli bireyler için engelli salıncağı yaptı
Sinop'ta Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince üretilen engelli salıncaklar, kentin farklı noktalarına yerleştirilerek engelli bireylerin hizmetine sunuldu.
Sinop'ta Seydi Ali Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerince üretilen engelli salıncaklar, kentin farklı noktalarına yerleştirilerek engelli bireylerin hizmetine sunuldu.
Okul yönetimi tarafından hayata geçirilen "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" Projesi kapsamında okul öğrencilerince farklı yardım etkinlikleri düzenleniyor.
Proje çerçevesinde "paylaşmak güzeldir" temasıyla engelli bireylere yönelik çalışma yapan öğrenciler, okul atölyesinde engelli salıncakları üretti.
Yaklaşık bir aylık sürede tamamlanan salıncaklar daha sonra Sinop Belediyesi ekiplerince kentin farklı noktalarına yerleştirilerek engelli bireylerin kullanımına sunuldu.
Okul yönetiminden yapılan açıklamada, proje kapsamında değişik alanlarda yardımlaşma çalışmalarının ilerleyen süreçte devam edeceği kaydedildi. ???????
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu