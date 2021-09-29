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Sinop'ta lakerda dönemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Sinop'ta lakerda dönemi

Sinop'ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avlanan torik balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunuluyor.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta balık avı sezonunda balıkçılar tarafından avlanan torik balıklarından yapılan lakerdalar satışa sunuluyor.

Balıkçılar tarafından denizlerde avlanan torikler tezgahları bereketlendiren balıkçılar da toriğin lakerdasını yaparak değerlendirdi. Meraklıları tarafından özelle hazırlanan lakerdanın yapımı oldukça zahmetli. İlk olarak dilimler halinde kesilen balıkların omurilikleri ince uçlu bir tel yardımıyla temizleniyor. Balığın temizlenmesinin ardından 3 gün buzlu suda bekletiliyor. Ardından lakerdanın en önemli kısmı tuzlama işlemine geçiliyor. Tuzlanan balıklar buz dolabına kaldırılıyor. Dinlenmeye alınan balıklar daha sonra saklama kaplarına konularak hazır duruma geliyor.

Torik lakerdalar 300 TL'den satışa sunuluyor.

Sinop'ta balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu aralar avladığımız torik balıklarından biz de lakerda yapıyoruz. Ancak bu lakerda yapımında dikkat edilmesi gereken bazı püf noktalar var. Öncelikle balığın doğrandıktan sonra kanının iyi çıkması gerekiyor içinden ve omuriliğinin alınması gerekiyor. Bu kan balığın içinden çıkmazsa balık tuzlandıktan sonra kokuyor sebep oluyor, bozulmalar yapıyor. Bu balığı 3 gün buzlu suda bekleterek buzunu, suyunu sabah akşam değiştirerek kanının tamamen çıkmasını sağlıyoruz. Ardından omuriliğini alıyoruz. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra balığı iri kaya tuzunda 1 hafta 10 gün süreyle tuzlama işlemine bırakıyoruz. Bu tuzlama işlemin sonunda balık yenmek için hazır hale geliyor. Temiz bir diş fırçası yardımıyla balığın içinde kalan kan taneciklerini, pıhtılaşmış kan taneciklerini temizliyorum ve ardından soğuk suya bırakıyorum" dedi. - SİNOP

Sinop'ta lakerda dönemi

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Haber: Sinop'ta lakerda dönemi - Haberler Ekonomi
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