SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

SİNOP'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 6 katlı apartmanın çatısı uçtu.

SİNOP'ta kuvvetli rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, 6 katlı apartmanın çatısı uçtu. Valilik, şiddetli rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasını yasakladı.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Ada Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Uçan çatı parçaları, çevreye dağıldı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, apartmanda ise hasar meydana geldi. Apartman yöneticisi Celil Aksan, "Çatıyı yeni yaptırmıştık ama hiçbir önlem almadan çatıyı tutturmuşlar. Resimlerini çektik, itfaiye geldi ve inceleme yaptı. 'Biz kaldıramayız' dedi. Ben de polisi aradım, tutanak tuttular" dedi.

Öte yandan, Sinop Valiliği'nce yapılan açıklamada, etkili rüzgar nedeniyle kentte saat 21.00'e kadar motosiklet ve elektrikli bisiklet kullanımı ile motorlu kuryelik yapılmasının yasaklandığı bildirildi.

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

SİNOP'TA KUVVETLİ RÜZGARDA ÇATI UÇTU; MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ BİSİKLET KULLANIMI YASAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title