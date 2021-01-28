Sinop'ta kuvvetli rüzgar seralara zarar verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seralarda zarar oluştu.

İlçenin Bağlar mevkisinde sert esen rüzgar, bazı üreticilere ait seraların zarar görmesine neden oldu.

Serası zarar gören Orhan Topaç, zararlarının büyük olduğunu belirterek, destek beklediklerini söyledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun