Sinop'ta kurulan biyokütle santralinde orman atıklarından elektrik üretilecek

Sinop'ta kurulan biyokütle santralinde orman atıklarından elektrik üretilecek Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve yaklaşık 20 milyon dolara mal olan biyokütle santralinde orman atıklarından elektrik üretilecek.

Sinop'ta kurulan biyokütle santralinde orman atıklarından elektrik üretilecek

SİNOP - Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve yaklaşık 20 milyon dolara mal olan biyokütle santralinde orman atıklarından elektrik üretilecek.

Sinop OSB'de kurulan biyokütle santralinde Sinop ve Kastamonu ormanlarından toplanacak atıklar elektrik enerjisine dönüştürülecek. Tesiste yıllık 90 bin ton orman atığının yakılması ile yaklaşık 50 bin nüfuslu bir kentin elektrik ihtiyacının karşılanabileceği belirtiliyor. Herhangi bir fosil yakıtın kullanılmayacağı tesis ile 10 milyon liralık ek istihdam sağlanması hedefleniyor.

Tesis İşletme Müdürü İsmail Yerli yaptığı açıklamada, "Bu enerji santrali 12 megavat gücünde. Bu tesiste ormanda değerlendiremediğimiz, endüstriye katamadığımız, sanayide kullanmadığımız artık olarak nitelendirdiğimiz orman çöplerinin toplanarak bunların ekonomiye kazandırılması söz konusu. Ormanlarda yıkılmış ağaçlar, alınmamış çöpler, bir kere tabiat olarak orman içerisinde ciddi bir engel yaratıyor ve bunlar ormanlar için bir tehlike. Orman İşletme Müdürlüğü, bölge müdürlüklerince bütçe ayrılarak toplatılan ve bertaraf edilmeye çalışılan bu atıkları, bizler orman işletme müdürlüklerine ödemeler yaparak topluyoruz ve bunları burada ekonomiye kazandırıyoruz. Bu tesiste 50 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak güçte bir enerji üretimi söz konusu. Burada Organize Sanayi Bölgesi'nin tükettiği enerjinin 3 katı bir enerji üretilecek burada. Bu enerji yenilenebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı. Malzemeyi temin ettiğimiz ve depolayabildiğimiz süre boyunca sürekli olarak 7 gün 24 saat bu enerji üretebilir durumda. Yani kesintisiz bir enerji kaynağı. Sinop'ta bu yatırım 2017 yılının sonuna doğru bir fizibilite ile başladı. 2018 yılında gerekli ÇED başvuruları yapıldı, EPDK lisansları araştırıldı. Organize Sanayi Bölgesi ile tahsis çalışmaları yapıldı ve bu yıl ocak ayının 3'ünde burada ilk hafriyat çalışması ile inşa faaliyetler planlandı. Şu anda tesiste gerekli eğitim, test ve verimlilik analizi çalışmaları devam etmekte. Bu çalışmaların neticesinde de 1 Ocak 2021 bir tarihinde artık nihai duruma gelmiş ve elektriği üreten ve satan vaziyette girmiş olacağız" dedi.

Şu ana kadar 40 bin ton civarında enerji depoladıklarını belirten Yerli, "Şu an depoladığımız enerji 40 bin ton civarında bir yakıtımız burada bir ara istasyonlarda depolu vaziyette. Bunların buraya sevkiyatları planlanıyor. Bu da nisan ayının ortasına kadar bize yetecek miktarlarda. Tekrar nisan ayında itibaren tekrar ormanlarda bu faaliyetler başlayacak ve aylık olarak bizim 7 bin 500 ila 8 bin 500 ton arasında bir atık malzeme bu santrale gelecek. Önce kontrollü olarak işlemden geçirilip ve enerjiye dönüşümüne gönderilmiş olacak" diye konuştu.

Tesiste yaklaşık 600 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Yerli, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizim santralimizde şu anda daha çok teknik personel istihdam ediyor. Yani elektrik mühendisliği, enerji sistemi mühendisleri istihdam ediyoruz. Fakat dolaylı yolardan ormanlarda bu malzemeyi toparlayacak ciddi bir istihdam söz konusu. Yani bizim şu anki öngörümüz dolaylı olarak 600 kişilik bir istihdam öngörüyoruz."

Elektrik üretim aşamaları hakkında bilgiler veren tesiste görevli Elektrik Mühendisi Armağan Bazla, "Çevreye zararlı orman atığı olan her şeyi biz burada enerjiye çeviriyoruz. Çevreden toplanan atıklar önce kırıcıya sokuyoruz, kırıcıdan sonra belli boyutları getiriyoruz. 5-6 santim civarında boyutları girdikten sonra kazanın içinde yakma işlemi gerçekleşiyor ve bu yakma işlemi sonucunda ısınan su buhara çevriliyor. Buhar da bir buhar türbinini çevirerek elektrik üretimi sağlanıyor. Bu yanma sırasında bacadan hiçbir zehirli gaz çıkmayacak, sadece yanma sebebiyle oluşan karbondioksit gazı bacamızdan dışarı çıkacak. Ama bu karbondioksit gazının da belirli emisyon değerleri var. Bu değerler bacanın içerisinde bulunan proflar yardımı ile sürekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından denetimi altında olacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AKSU