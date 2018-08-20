Sinop'ta kurban pazarında arife yoğunluğu

Esra AKSUSİNOP, (DHA) - SİNOP'ta Kurban Bayramı arifesinde kurulan kurban pazarında yoğunluk yaşandı.

Kurban Bayramı nedeniyle kent merkezinde kurulan kurban pazarında arife günü kurbanlık alışverişinde hareketlilik yaşandı. büyükbaş ve küçükbaş hayvan almak için arife gününü bekleyen vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşmasına neden oldu. Küçükbaş hayvanların bin ila bin 700 TL, büyükbaş hayvanların ise 5 bin ila 15 bin TL arasında satıldığı belirtildi.

Kurban pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının tamamını sattığını söyleyen Bülent Alkan, Son olarak dün bir tane büyükbaş hayvanım vardı. Onu da sattım. Bir tane de ahırda vardı. Onu da kendimiz keseceğiz. Ortak bulduk yanımıza. Bu sene fiyatlar çok uygun. Geçen senelere nazaran emeklilere verilen bin lira ikramiye nedeniyle satışlarda oldukça bir hareketlilik oldu dedi.