Sinop'ta Kurban Bayramı tatili sonrası turizm hareketliliği sürüyor
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Sinop'ta Kurban Bayramı tatili sonrası turizm hareketliliği sürüyor

Sinop'ta Kurban Bayramı tatili sonrası turizm hareketliliği sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta Kurban Bayramı tatili sonrası ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta Kurban Bayramı tatili sonrası ziyaretçi yoğunluğu devam ediyor.

Temiz ve uzun sahillerinin yanı sıra tabiat parkları ve tarihi mekanlarıyla dikkati çeken kent, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, çok verimli bir yaz sezonu geçirdiklerini, tesislerin doluluğunun yüzde 100'e yakın olduğunu söyledi.

Sinop'a çok büyük bir ilginin olduğunu, buna karşılık verebilme noktasında tüm imkanlarıyla çalıştıklarını anlatan Süren, "Misafirlerimizi ağırlama noktasında hem özel sektör hem bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Şöyle bir baktığımızda sezonun geri kalan dilimi itibarıyla çok büyük kitleleri ağırladık. Gördüğümüz kadarıyla yaz sezonu bitene kadar turizm hareketliliği artarak devam edecek. Bu bizi çok mutlu eden bir gelişme." dedi.

Süren, "Kent olarak çok kalabalık bir dönem geçiriyoruz. Bu süreçte tüm misafirlerimizden Kovid-19 tedbirlerine uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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