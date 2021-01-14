Rekoltesi düşen kestane üreticinin yüzünü güldürmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Rekoltesi düşen kestane üreticinin yüzünü güldürmedi

14.01.2021 13:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:51
Rekoltesi düşen kestane üreticinin yüzünü güldürmedi

Kestane üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olan Sinop'ta, yaşanan kuraklık nedeniyle kestane rekoltesi yarıya yakın oranda düşüş kaydetti.

Sinop, Türkiye'nin kestane üretiminde önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor. Ancak ülke genelinde seyreden kurak havalar, etkisini Sinop'ta da gösterince kestane rekoltesi olumsuz etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop'un Erfelek ilçesi çiftçileri, geçen yıla göre bu yıl, kurak geçen mevsim nedeniyle kestane rekoltesinde yarıya yakın oranda düşüş yaşadı.

ÇİFTÇİLER UMDUĞUNU BULAMADI

Yetiştirilmesi ve toplanması oldukça zor ve meşakkatli olan kestane, üreticilerin yüzünü bu yıl güldürmeyi başaramadı. Kestane hasadını tamamlayan üreticiler, rekoltenin düşüklüğü karşısında umudunu gelecek sezona sakladı.

Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, kuraklığın, kestane üretimini olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Maalesef bu sezon kurak geçti. Hal böyle olunca rekoltemiz yarı yarıya azaldı. Tabii bunun yanında kestane gerektiği kadar su alamadığı için gelişemedi. İnşallah gelecek sezon için böyle bir sorunla karşılaşmayız." şeklinde konuştu.

REKOLTE 210 TONA DÜŞTÜ

Geçen sezon 400 ton civarında kestane rekoltesi elde ettiklerini vurgulayan Ali Koca, bu yıl rakamın 210 ton civarına düştüğüne dikkat çekerek, "Sadece rekolte değil, yağmur yağmadığı için kalitede de sıkıntı yaşandı." dedi.

Yağmur ve karın kestane üretiminde ilaç niteliğini taşıdığını belirten Başkanı Ali Koca, kestanenin rekoltesinin düşük olmasına rağmen kilogram fiyatının 30 liraya çıktığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlker Başbuğ Vladimir Putin Nikol Paşinyan Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Seren Serengil Kim Kardashian
Spor Mesut Özil Tolga Ciğerci Oğuzhan Özyakup Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rekoltesi düşen kestane üreticinin yüzünü güldürmedi - Haberler Yaşam
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 13:51:09. #1.14#
title