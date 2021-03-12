Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 24 bin 200 lira ceza verildi
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Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 24 bin 200 lira ceza verildi

12.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:59
Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 24 bin 200 lira ceza verildi

Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye, 24 bin 200 lira ceza uygulandı.

Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye, 24 bin 200 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde iki farklı adreste kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Asayiş Bürosu ekiplerince yapılan izleme ve takip sonucunda adreslere düzenlenen operasyonda, 17 kişi suçüstü yakalandı.

Söz konusu adreslerde bulunan bu kişilere 24 bin 200 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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