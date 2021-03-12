Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye 24 bin 200 lira ceza verildi

Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 17 kişiye, 24 bin 200 lira ceza uygulandı.