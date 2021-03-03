Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 17 bin 994 lira ceza verildi
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Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 17 bin 994 lira ceza verildi

03.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:36
Sinop'ta kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye 17 bin 994 lira ceza verildi

Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye, 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

Sinop'ta kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 8 kişiye, 17 bin 994 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde bir evde kumar oynandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet ve Asayiş Bürosu ekiplerce yapılan izleme ve takip sonucunda eve düzenlenen operasyonda, 8 kişi suçüstü yakalandı.

Evde bulunanlara 17 bin 994 lira ceza kesildi. Kumar oynanması için yer temin eden 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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