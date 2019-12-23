Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı
Haberler » Güncel » Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı - Haber

Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

Sinop'un Boyabat ilçesinde şüpheli şahısların üzerinde kubar esrar ele geçirildi.

23.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:46
Sinop'ta kubar esrar ele geçirildi: 4 gözaltı

'un ilçesinde şüpheli şahısların üzerinde kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.


Sinop Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kırsal alanda güvenlik güçlerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobildekilerin peşine düştü. İlçe merkezinde polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtaki şahısların üzerinden kubar esrar ele geçirildi.


Otomobilde bulunan O.B., A.Ö., K.K. ve B.D. gözaltına alınarak işlem yapılmak üzere Boyabat İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüler. - SİNOP

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler