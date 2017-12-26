Sinop'ta Kros Yarışları

Sinop'ta, okul sporları faaliyetleri kapsamında kros yarışları yapıldı.



Kız ve erkek gruplarında yapılan yarışlar Bostancılı sahil mevki ile Dokuzoğlu Şehir Stadyumu arasındaki alanda gerçekleştirildi.



Yarışmalar sonucunda dereceye giren sporculara kupa ve ödül takdim edildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ramazan Yılmaz, burada yaptığı açıklamada, müsabakalara katılan ve dereceye giren tüm sporcuları tebrik etti.



Dereceye giren sporcuların grup kros yarışmalarında Sinop'u temsil edeceğini vurgulayan Yılmaz, "Yapılan yarışmalarda dereceye giren sporcularımıza şimdiden katılacakları müsabakalarda başarılar diliyorum." dedi.