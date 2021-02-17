Sinop'ta köylüler karla mücadele ekiplerine traktörleriyle destek veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sinop'ta köylüler karla mücadele ekiplerine traktörleriyle destek veriyor

17.02.2021 13:35 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:38
Sinop'ta köylüler karla mücadele ekiplerine traktörleriyle destek veriyor

Sinop'ta kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerine köylüler, traktörleriyle yardım ediyor.

Sinop'ta kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerine köylüler, traktörleriyle yardım ediyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların tekrar açılması için çalışma yürüten ekiplere, zaman zaman vatandaşlar da destek veriyor.

Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde yaşayan Emre Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını anlatarak, "Ekiplerimiz ellerinden geldiğince çalışıyor ancak çok sayıda kapalı köy yolu olduğunu biliyoruz. O nedenle ben de traktörümle onlara destek verdim." dedi.

Köyde yaşayan bazı gençler ise traktörün arkasına bağladıkları araç lastikleriyle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Hulusi Akar Osman Kavala Pervin Buldan Fahrettin Koca
Magazin Buse Varol Burak Deniz Acun Ilıcalı Hüner Coşkuner
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Necip Uysal Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kar Tbmm Milli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta köylüler karla mücadele ekiplerine traktörleriyle destek veriyor - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 13:53:50. #1.16#
title