Sinop'ta köylüler karla mücadele ekiplerine traktörleriyle destek veriyor

Sinop'ta kar nedeniyle kapanan yerleşim birimlerinin yollarını açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerine köylüler, traktörleriyle yardım ediyor.

Kentte iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle özellikle yüksek kesimlerde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı.

Yolların tekrar açılması için çalışma yürüten ekiplere, zaman zaman vatandaşlar da destek veriyor.

Erfelek ilçesi Gümüşsuyu köyünde yaşayan Emre Maden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kar kalınlığının 1 metreye ulaştığını anlatarak, "Ekiplerimiz ellerinden geldiğince çalışıyor ancak çok sayıda kapalı köy yolu olduğunu biliyoruz. O nedenle ben de traktörümle onlara destek verdim." dedi.

Köyde yaşayan bazı gençler ise traktörün arkasına bağladıkları araç lastikleriyle kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu