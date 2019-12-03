Sinop'ta köylerde üst üste kurt saldırısı
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Sinop'ta köylerde üst üste kurt saldırısı

Sinop'un Gerze ilçesinde Göllü ve Kuzalan köylerine sürüler halinde gelen kurtlar, vatandaşları tedirgin ediyor.

03.12.2019 21:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 21:18
Sinop'ta köylerde üst üste kurt saldırısı

'un ilçesinde Göllü ve Kuzalan köylerine sürüler halinde gelen kurtlar, vatandaşları tedirgin ediyor.


Köylerinde 5 tane kurt gördüğünü söyleyen bir vatandaş, meraya bırakılan ineğin bir tanesinin yaralandığını belirterek, o gün kurtları kovaladıklarını kaydetti. Sonraki gün ise köye 9 tane kurt geldiği ve bir büyük baş hayvanı tamamen yedikleri ifade edildi.


Şimdiye kadar böyle bir şeyin olmadığını, ilk kez yaşadıklarını söyleyen köylü, "İlk gün ineği boynundan ısırmışlar, çoban köpekleri sayesinde o gün hepsini kovaladık. Ertesi gün çoğalarak gelmişler, bu sefer bir tane ineğimizi yediler. Hayvanlarımızı meraya bıraktıktan sonra çoban köpeklerimizi bırakıp akşam alıyorduk. Şimdi merada herkes çoban köpekleriyle hayvanını kendi bekliyor" diyerek tedirgin olduklarını belirtti.


Yüksek köylerde yaşayan herkesin benzer durumlar karşılaşabileceğini belirten Göllü ve Kuzalan köyü sakinleri, köylerine dışarıdan gelecek misafirlerin dikkatli olmalarını ve büyük baş hayvan sahibi vatandaşların köpekleri ve büyük baş hayvanlarını daha sık kontrol etmeleri konusunda uyardı. - SİNOP

Kaynak: İHA
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