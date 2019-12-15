Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi
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Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Marufalınca köyünde çıkan yangında iki ev yandı.

15.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:16
Sinop'ta köyde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi

'un ilçesine bağlı Marufalınca köyünde çıkan yangında iki ev yandı.

Marufalınca köyünün muhtarı Satılmış Ermiş'e ait 3 katlı betonarme binada çıkan yangın, bitişikteki Hüseyin Kahraman'a ait 2 katlı ahşap eve de sıçradı.

Yangında iki ev kullanılamaz hale geldi, Ermiş'e ait evin altındaki ahırda bulunan bir inek, iki buzağı ile 20 kovan arı telef oldu.

Yangın, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesi ile söndürüldü.

Ahırdaki kuru otların tutuşmasıyla başlamış olabileceği belirtilen yangınla ilgili soruşturma ve hasar tespit çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA
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