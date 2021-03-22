Sinop'ta Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
22.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:39
Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.
Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu