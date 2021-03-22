Sinop'ta Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi
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Sinop'ta Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

22.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 22.03.2021 09:39
Sinop'ta Kovid-19 vakası görülen okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildi

Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.

Sinop'ta, bir okulda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine eğitime 14 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, merkezde bir ortaokulda Kovid-19 vakasına rastlanılması üzerine okulda yüz yüze eğitime 14 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu okulda destekleme kursları ve eğitimin uzaktan devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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