Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 478 kişiye para cezası verildi
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Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 478 kişiye para cezası verildi

07.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:08
Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 478 kişiye para cezası verildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 478 kişiye 435 bin lira ceza uygulandı.

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 478 kişiye 435 bin lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilgili tüm ekiplerin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü vurgulandı.

Ekiplerin vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda sık sık uyardığı belirtilen açıklamada, "Ancak tüm uyarılara rağmen özellikle maske kuralına uymayan vatandaşlarımız tespit edilmiştir. Bu kapsamda ekiplerimizce şu ana kadar 478 kişiye farklı nedenlerden ötürü 435 bin lira ceza uygulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca izolasyon kurallarına uymayan kişilerin yurtlara yerleştirilmesine devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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