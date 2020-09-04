Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim
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Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Sinop'ta İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

04.09.2020 12:44 | Son Güncelleme: 04.09.2020 12:50

Sinop'ta İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı.

Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililerin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında bilgiler verildi.

Karaömeroğlu, gazetecilere, salgınla mücadelenin alınan ek tedbirlerle devam ettiğini söyledi.

Herkesin kendi geleceği için kurallara uyması gerektiğine işaret eden Karaömeroğlu, "Sinoplular yüzde 80 civarında maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyuyorlar. Uymayanları da biz yaptığımız bu denetimlerde uyarıyoruz." dedi.

Sinop'ta Kovid-19 tedbirlerine ilişkin denetim

Kaynak: AA

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