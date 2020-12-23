Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu
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Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu

23.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:34
Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu

Sinop'ta hamsi fiyatları cep yakıyor.

Sinop'ta hamsi fiyatları cep yakıyor. Sinop'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamaması balık fiyatlarını yükseltti. Karadeniz'de son günlerde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle hamsinin kilogram fiyatı 25 liraya yükseldi.

Balıkçı esnafı Adnan Demir, hamsinin en çok ilgi gören balık türü olduğunu dile getirdi. Kötü hava koşulları nedeniyle balıkçıların denize açılamadıklarını ve bunun da tezgahtaki balık fiyatlarını artırdığını Belirten Demir, "Hava şartları balık fiyatlarını yükseltti. Tekneler denize açılamayınca tezgahlarda boş kalıyor, fiyatlarda otomatikman ateş pahası oluyor. Hal böyle olunca da eldeki mevcut balıklar çok değerlendi. Kötü havadan en fazla etkilenen balık ise hamsi oldu. Birkaç gün önce 10 lira olan hamsinin fiyatı bugün tezgahlarında 25 liraya yükseldi. Levrek kilogram fiyatı 50 TL, Çipura 45TL Somon 35 TL den alıcı buluyor. Havaların düzelmesini ve fiyatların düşmesini bekliyoruz" dedi. - SİNOP

Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu
Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu
Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu
Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu
Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu
Sinop'ta kötü hava hamsiyi vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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