Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı
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Sinop, Güncel

Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı

Sinop'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.

13.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:00
Sinop'ta koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı

Sinop'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon gerçekleştirildi.


Sinop Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Birimi ekipleri, kentteki dolmuş araçlarında sefer öncesi ilaçlama yaptı. Ekipler, daha sonra dolmuş duraklarını da dezenfekte etti.

Ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulundukları meydan ve parklarda da dezenfekte işlemi yaptı.


Belediyeden yapılan açıklamada, koronavirüse karşı yapılan dezenfekte işlemlerinin devam edeceği belirtilerek, vatandaşlardan Bakanlığın yaptığı uyarıları dikkate almaları istendi.

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Kaynak: AA

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