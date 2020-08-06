Sinop'ta korona virüs denetimleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sinop'ta korona virüs denetimleri

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop'ta da korona virüs ile mücadele kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve diğer emniyet ekipleri ayrı ayrı denetim yaptı.

Sinop'ta korona virüs denetimleri
06.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop'ta da korona virüs ile mücadele kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve diğer emniyet ekipleri ayrı ayrı denetim yaptı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında oluşturulan ekipler, bugün saat 10.00'dan itibaren merkez ve ilçenin değişik noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Vali Erol Karaömeroğlu yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, kurum müdürleri ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in de katıldığı denetimlerde Vali Erol Karaömeroğlu beraberindeki heyet ile Atatürk Caddesi üzerindeki tüm mağaza ve dükkanları tek tek denetleyerek sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlara ise duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

"Gençlerimizde biraz rehavet var"

Sinop'ta her gün denetimler yapıldığını belirten Karaömeroğlu, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bugün 81 ilde eş zamanlı olarak insanlarımıza maske takmak, salgın hastalık tedbirleri ile ilgili bilinç uyandırmak, eğitici olmak amacıyla bugün Türkiye çapında bilinçlendirme faaliyeti yaptık. Bu salgın yaz ayında insanlarımızda güneş ve sıcağın etkisiyle etkisi az olur diye bir algı vardı. Bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Tüm dünyada vaka sayısının, hastaların artması bu bilginin yanlış olduğunu gösterdi. Onun için insanlarımıza, bu rehavetten çıkmaları için daha bilinçlendirmek için böyle bir denetimli uyarı yaptık. Olmazsa olmaz 3 kuralımızı asla bırakmamalıyız. Maske takmalıyız. Sosyal mesafeye uymalıyız ve el hijyenine dikkat etmeliyiz. Bu bizim salgınla mücadelede olmazsa olmaz 3 temel kuralımız. Biz Sinop olarak iyi durumdayız. Yaşlılarımız çok bilinçli. Fakat gençlerimizde biraz rehavet var. Onları da bu denetimlerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu Ekonomi
Semt pazarlarının zam rekortmeni limon oldu
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek Ekonomi
Üniversitede bu bölümleri tercih eden öğrencilere 2.324 liraya kadar burs verilecek
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Ekonomi
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi Magazin
Oktay Kaynarca, kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle görüntülendi
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Magazin
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni...
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi Yaşam
Nesli tükenen Anadolu Parsı yeniden görüntülendi
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son Dakika: Altının gram fiyatı 481 lirayla tarihi rekorunu tazeledi
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Bakan Koca, koronavirüse yakalanan bir kişinin yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Arda Turan, Galatasaray'dan 4 milyon TL garanti ücret alacak
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Son Dakika: Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'la sözleşme imzaladı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den ürküten sözler: Türkiye'de virüsü taşıyan ve bulaştıran 250 bin kişi var
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 'Okullar açılmasın' demek maskesiz sokağa çıkmak kadar basit
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşam mücadelesi veriyor! İyileşmek için yardım bekliyor
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Fenerbahçe, Caner Erkin'le anlaşma sağladı
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Beşiktaş'ta koronavirüs denetimi yapıldı, ekipler maske takmayan vatandaşlara ceza kesti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Yükselişini sürdüren dolar, 7,28 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
ABD, seçimlere müdahale edeni tespit edene 10 milyon dolar ödül verecek
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Merve Boluğur, kalçasına yaptırdığı yeni dövmeyi paylaşınca beğeniler yağmur olup yağdı
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in paylaşımları ikili arasındaki aşk dedikodularını güçlendirdi
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada can pazarı yaşandı: 2 ölü, 3 yaralı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Dündar Murat Kurum Deniz Demir Fatih Sultan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Hande Erçel Demet Akalın Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Servet Yardımcı
Daha Fazla Beyrut Lübnan Twitter Patlama
Şu an buradasınız: Sinop'ta korona virüs denetimleri - Sinop
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.8.2020 15:49:49. #1.14#
title