Sinop'ta korona virüs denetimleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop'ta da korona virüs ile mücadele kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve diğer emniyet ekipleri ayrı ayrı denetim yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde olduğu gibi Sinop'ta da korona virüs ile mücadele kapsamında Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve diğer emniyet ekipleri ayrı ayrı denetim yaptı.

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu başkanlığında oluşturulan ekipler, bugün saat 10.00'dan itibaren merkez ve ilçenin değişik noktalarında denetimler gerçekleştirdi. Vali Erol Karaömeroğlu yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu, kurum müdürleri ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in de katıldığı denetimlerde Vali Erol Karaömeroğlu beraberindeki heyet ile Atatürk Caddesi üzerindeki tüm mağaza ve dükkanları tek tek denetleyerek sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlara ise duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

"Gençlerimizde biraz rehavet var"

Sinop'ta her gün denetimler yapıldığını belirten Karaömeroğlu, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bugün 81 ilde eş zamanlı olarak insanlarımıza maske takmak, salgın hastalık tedbirleri ile ilgili bilinç uyandırmak, eğitici olmak amacıyla bugün Türkiye çapında bilinçlendirme faaliyeti yaptık. Bu salgın yaz ayında insanlarımızda güneş ve sıcağın etkisiyle etkisi az olur diye bir algı vardı. Bunun yanlış olduğu anlaşıldı. Tüm dünyada vaka sayısının, hastaların artması bu bilginin yanlış olduğunu gösterdi. Onun için insanlarımıza, bu rehavetten çıkmaları için daha bilinçlendirmek için böyle bir denetimli uyarı yaptık. Olmazsa olmaz 3 kuralımızı asla bırakmamalıyız. Maske takmalıyız. Sosyal mesafeye uymalıyız ve el hijyenine dikkat etmeliyiz. Bu bizim salgınla mücadelede olmazsa olmaz 3 temel kuralımız. Biz Sinop olarak iyi durumdayız. Yaşlılarımız çok bilinçli. Fakat gençlerimizde biraz rehavet var. Onları da bu denetimlerle bilinçlendirmeye çalışıyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA