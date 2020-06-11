Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı
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Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı

Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden korona virüs testinden kaçan şahıs bindiği şehir içi dolmuş içerisinde polis tarafından yakalandı.

11.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:35

Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı

SİNOP - Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden korona virüs testinden kaçan şahıs bindiği şehir içi dolmuş içerisinde polis tarafından yakalandı.

Sinop'ta korona virüs testinden kaçan kişi polis ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik tedavi için Samsun'a hastaneye gideceği öğrenilen bir vatandaş Sinop'un Türkeli ilçesinden jandarma eşliğinde korona virüs testi yapılması amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

Burada test yaptırmadan kaçan şahıs polisleri harekete geçirdi. Yapılan takip sonucu şahsın dolmuşa bindiği tespit edildi. Ekipler dolmuşu durdurup ambulansın gelmesini bekledi. Özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı dolmuştan alarak ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı

Kaynak: İHA

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