Sinop'ta korona e-ticareti artırdı, küçük esnafı vurdu

Sinop'ta korona virüs vatandaşları e-ticarete yöneltti.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, pandemi sonrası vatandaşların hastalığa yakalanma korkusuyla e-ticarete yöneldiğini, bu durumun da yerel esnafları kötü etkilediğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün olumsuz etkileri sürmeye devam ediyor. Sinop'ta Pandemi sonrası sanal alışverişe ilgi artarken, küçük esnafa olan ilgi azalıyor. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünyada ve Türkiye'de oldukça popüler hale gelen sanal alışverişe ilgi günden güne artarken, küçük esnafa olan ilgi azalıyor. Sinop'ta Pandemi döneminde hastalığa yakalanmaktan korkan vatandaşların evlerinden çıkmadan istedikleri ürünleri kolay ve hızlı şekilde internet üzerinden alabilmesi müşterileri e ticarete yöneltirken küçük esnafa olan ilgiyi düşürüyor.

Korona virüse yakalanırım korkusunun insanları internetten alışverişe ittiğini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, vatandaşlara maske hijyen kurallarına dikkat ederek güvenilir tanıdık esnaflardan alışveriş yapması konusunda çağrıda bulundu. Korona virüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaya korktuğu bugünlerde e-ticaretin, online alışverişin arttığını ifade eden Gündoğdu, "Bu virüsten dolayı insanlar dışarı çıkmıyorlar. Vatandaşlarımızda salgın döneminde hastalığa yakalanmayalım diye e-ticarette bir yönlenme oldu. Bu da bizim yerel esnafı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle medikal ve giyim sektörü çok etkilendi. Biz vatandaşlarımıza özellikle medikal ürünlerinin lisanslı işletmelerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar e-ticarete yönelince dolayısıyla kusurlu mal nedeniyle tüketici hakem heyetlerine de başvuran sayıları arttı. Vatandaşlar örneğin telefon sipariş ediyor telefon yerine başka bir ürün gönderiyorlar. Vatandaşların bu salgın sürecinde bu tür olaylarla uğraşmaktansa bileceği yerel esnaftan almasını öneriyoruz" dedi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı