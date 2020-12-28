Sinop'ta korona e-ticareti artırdı, küçük esnafı vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sinop'ta korona e-ticareti artırdı, küçük esnafı vurdu

28.12.2020 10:56 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:01
Sinop'ta korona e-ticareti artırdı, küçük esnafı vurdu

Sinop'ta korona virüs vatandaşları e-ticarete yöneltti.

Sinop'ta korona virüs vatandaşları e-ticarete yöneltti.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, pandemi sonrası vatandaşların hastalığa yakalanma korkusuyla e-ticarete yöneldiğini, bu durumun da yerel esnafları kötü etkilediğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün olumsuz etkileri sürmeye devam ediyor. Sinop'ta Pandemi sonrası sanal alışverişe ilgi artarken, küçük esnafa olan ilgi azalıyor. İnternet kullanımının yaygınlaşmasıyla dünyada ve Türkiye'de oldukça popüler hale gelen sanal alışverişe ilgi günden güne artarken, küçük esnafa olan ilgi azalıyor. Sinop'ta Pandemi döneminde hastalığa yakalanmaktan korkan vatandaşların evlerinden çıkmadan istedikleri ürünleri kolay ve hızlı şekilde internet üzerinden alabilmesi müşterileri e ticarete yöneltirken küçük esnafa olan ilgiyi düşürüyor.

Korona virüse yakalanırım korkusunun insanları internetten alışverişe ittiğini belirten Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, vatandaşlara maske hijyen kurallarına dikkat ederek güvenilir tanıdık esnaflardan alışveriş yapması konusunda çağrıda bulundu. Korona virüs nedeniyle vatandaşların sokağa çıkmaya korktuğu bugünlerde e-ticaretin, online alışverişin arttığını ifade eden Gündoğdu, "Bu virüsten dolayı insanlar dışarı çıkmıyorlar. Vatandaşlarımızda salgın döneminde hastalığa yakalanmayalım diye e-ticarette bir yönlenme oldu. Bu da bizim yerel esnafı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle medikal ve giyim sektörü çok etkilendi. Biz vatandaşlarımıza özellikle medikal ürünlerinin lisanslı işletmelerden alınmasını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlar e-ticarete yönelince dolayısıyla kusurlu mal nedeniyle tüketici hakem heyetlerine de başvuran sayıları arttı. Vatandaşlar örneğin telefon sipariş ediyor telefon yerine başka bir ürün gönderiyorlar. Vatandaşların bu salgın sürecinde bu tür olaylarla uğraşmaktansa bileceği yerel esnaftan almasını öneriyoruz" dedi. - SİNOP

Sinop'ta korona e-ticareti artırdı, küçük esnafı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Öznur Çalık Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Hülya Avşar Merve Dizdar Burak Özçivit
Spor Can Bartu Domagoj Vida Samet Aybaba Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Adana Elazığ Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sinop'ta korona e-ticareti artırdı, küçük esnafı vurdu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 11:29:19. #1.14#
title