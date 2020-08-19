Sinop'ta korona denetimleri Sinop'ta korona denetimleri İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde devam eden Covid-19 denetimleri Sinop'ta da gerçekleştirildi.

Sinop'ta korona denetimleri

SİNOP - İçişleri Bakanlığının talimatı ile Türkiye genelinde devam eden Covid-19 denetimleri Sinop'ta da gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de eş zamanlı yapılan denetimlerde görevli ekipler tarafından vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulunulurken, denetimlere katılan Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, Tersane Caddesi ve Tuzcular Caddesi esnaflarını ziyaret ederek hem tedbirlere uyumluluğu kontrol etti, hem de vatandaşlar ve esnaflara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Hakan Başakcı, İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Reyhanlıoğlu ve Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Mehmet Yüksel'in de katıldığı denetimlerde Vali Vekili Şahin beraberindeki heyet ile Tersane Caddesi ve Tuzcular Caddesi üzerindeki tüm mağaza ve dükkanları tek tek denetleyerek sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maske kullanmaları konusunda uyarılarda bulundu. Maske takan ve sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşlara ise duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Sinop Vali Vekili Abdullah Şahin, denetimler sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün Sinop'ta Covid-19 nedeniyle farkındalık ziyaretlerinde bulunduk. Tersane bölgesindeki bütün esnaflarımızı dolaşarak maske, mesafe, temizlik kuralları noktasında ziyaretlerimizle farkındalığı artırmaya çalıştık. Çünkü Sinop bir turizm beldesi ve buraya gelen misafirlerimiz açısından temizliğe uyulması, maske takılması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi çok önemli. Biz Sinop olarak bu farkındalık açısından çok memnunuz. Ama son dönemlerde genel olarak hem ülkemizde hem dünyada genel bir vaka artışı olduğundan dolayı bu farkındalığı biraz artırmak amacıyla yerel düzeyde rutin ziyaretlerimizde bulunduk. Tüm Sinoplu vatandaşlarımıza maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydukları için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA