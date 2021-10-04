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Sinop'ta köprünün yıkılma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sinop'ta köprünün yıkılma anı kamerada

11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KASTAMONU (İHA) - 11 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sinop'un Türkeli ilçesi ile Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesini birbirine bağlayan, aynı zamanda iki ilin bağlantısını sağlayan Çayağzı Köprüsü'nün yıkılış anı, Çatalzeytin'de çevredeki bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde, vatandaşın köprünün yakınlarında bulunan vatandaşları "Köprü yıkılıyor, uzaklaşın" diyerek uyardığı da kameraya yansırken, köprünün bir bölümü saniyeler içinde azgın sel sularına kapılıyor. - SİNOP

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