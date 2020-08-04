Sinop'ta kontrolden çıkan otomobil eczaneye girdi: 3 yaralı
Sinop'ta, kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
04.08.2020 18:33 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:30
Sinop'ta, kontrolden çıkan otomobilin eczaneye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Korucuk Mahallesi'nde kontrolden çıkan C.D'nin kullandığı 34 YB 0001 plakalı otomobil, bir eczanenin vitrininden içeri girerek durabildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.D. ve kaza sırasında eczaneden ilaç alan H.Ö. yaralandı.
İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA