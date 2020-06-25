Sinop'ta kitap cafe açılacak
AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, mevcut Göç İdaresi binasının boşaltılarak kitap cafe haline dönüştürüleceğini bildirdi.
25.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:21
AK Parti Sinop İl Başkanı Uğur Giresun, mevcut Göç İdaresi binasının boşaltılarak kitap cafe haline dönüştürüleceğini bildirdi.
Giresun, yaptığı yazılı açıklamada, tarihi binanın vatandaşların kullanımına açılması yönündeki sürecin başlatıldığını vurguladı.
Bakanlıklar nezdinde gerekli görüşmelerin yapıldığını vurgulayan Giresun, "Tarih, kitaplar ve gençlerimizi buluşturacak projemiz kentimize hayırlı olsun." İfadesini kullandı.
Kaynak: AA