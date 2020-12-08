Sinop'ta kısıtlamada çereze rağbet yok
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Sinop'ta kısıtlamada çereze rağbet yok

08.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:41
Sinop'ta kısıtlamada çereze rağbet yok

Korona virüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kuruyemişe ilginin artacağını düşünen esnaf umduğunu bulamadı.

Korona virüs nedeniyle özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında kuruyemişe ilginin artacağını düşünen esnaf umduğunu bulamadı.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında istediği işi yapamayan ve beklentinin altında kalan kuruyemişçi esnafı gözünü yılbaşına cevirdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgının engellemek amacıyla evlerinde vakit geçiren vatandaşların zaman geçirmek için kuruyemişe yöneleceğini düşünen esnafın beklentileri karşılıksız kaldı.

Pandemi döneminde işlerinde düşüş yaşadıklarını anlatan esnaf Mine Usta, şu an için umutlarını yılbaşına bağladıklarını aktardı. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamanın satışlar üzerinde hiçbir hareketlilik yapmadığını söyleyen esnaf Mine Usta, "Özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları öncesi kuruyemişe olan ilginin biraz olsun artıracağını düşünmüştük. Ancak umduğumuzu bulmadık. Süreç çok zor geçiyor, 'esnaf kan ağlıyor' cümlesi artık tavan yapmış durumda. Esnafın günlük kazançları artık giderlerini karşılayamıyor. Süreçle alakalı devletin gerçekten esnafına, bakkalına, ticaret ile uğraşan herkese destek vermesi lazım" dedi. - SİNOP

Sinop'ta kısıtlamada çereze rağbet yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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