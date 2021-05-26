Sinop'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Sinop'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Sinop'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun - Haberler | Güncel

Sinop'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Özmenteş, askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Sinop'ta 68 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Dursun Özmenteş, askeri törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gördüğü İstanbul'daki hastanede vefat eden Özmenteş'in cenazesi yakınları tarafından Boyabat ilçesine getirildi.

75. Yıl Boyabat Devlet Hastanesi morgundan alınan Özmenteş'in Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omuzlarında ilçe mezarlığına getirildi.

Kıbrıs gazisi Özmenteş, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine, Özmenteş'in ailesi ve yakınları ile Boyabat Kaymakam Vekili Ahmet Tozlu, Belediye Başkanı Şefik Çakıcı ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Coşkun

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