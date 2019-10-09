Sinop'ta keten çalıştayı düzenlenecek

09.10.2019 14:04

Sinop Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 10-11 Ekim tarihleri arasında "Sinop Keten Çalıştayı" düzenlenecek.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erol Saraçoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un keten yetiştiriciliği ve dokumacılığı alanında köklü bir geçmişe sahipken son yıllarda bu özelliğinin yok olma noktasına geldiğini ve düzenlenecek olan çalıştayla, keten tarımını yeniden canlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Ülke sanayisi için doğal lif kaynaklarının oluşumu ve geliştirilmesinin büyük önem arz ettiğine işaret eden Saraçoğulları, "Son yıllarda ülkemiz doğal lif kaynaklarının sağlanması için ilgililerce çeşitli politikalar ve çalışmalar yürütülmektedir. İlimiz keten yetiştiriciliği ve dokumacılığında kadim bir kültüre sahipken son yıllarda yok olmakla karşı karşıyadır. İl Müdürlüğümüzce ilgili kesimlerle bir araya gelinerek, unutulmaya yüz tutmuş keten tarımını canlandırmak, ülke sanayi ham madde altyapısı doğal lif kaynakları oluşturmak, bölgesel kırsal ve sanayi kalkınması sağlamak ve ülke doğal lifli bitkiler politikasına katkı sunmak amaçlı 10-11 Ekim 2019 tarihlerinde 'Sinop Keten Çalıştayı' düzenlenecektir." dedi.

Çalıştaya sektör temsilcilerinin yanısıra Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun da konuşmacı olarak katılacağını aktaran Saraçoğulları, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ayancık Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sektör paydaşı potansiyel üreticiler ile sanayi kesiminden geniş bir topluluğun çalıştaya katılımının beklendiğini ifade etti.

Kaynak: AA