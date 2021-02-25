Sinop'ta kestiği ağcın altında kalan Kıbrıs gazisi öldü
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Sinop'ta kestiği ağcın altında kalan Kıbrıs gazisi öldü

25.02.2021 23:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 23:56
Sinop'ta kestiği ağcın altında kalan Kıbrıs gazisi öldü

Sinop'ta Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut (68) kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Sinop'ta Kıbrıs gazisi Necaettin Karabulut (68) kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Çobanlar köyündeki evinden ayrılarak ağaç kesmek için ormanlık alana giden Karabulut'un geri dönmemesi üzerine ailesi ve komşuları arama çalışması başlattı.

Köylülerin de katıldığı aramalar sonucu Karabulut'un cenazesi ormanlık alanda bir ağacın altında bulundu.

Kestiği ağacın altında kalarak yaşamını yitirdiği belirlenen Karabulut'un cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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