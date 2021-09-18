Sinop'ta kestane hasadı zamanı: "Kuzu kestanesi" tezgahlarda

Kış aylarında akşamların vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı.

Türkiye'de kestanenin önde gelen üretim merkezlerinden Sinop'ta gür ve yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmanın ardından tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor. Kabuğundan rahat ayrılmasıyla ve lezzetiyle ün salan meşhur Sinop kestanesi, tüm ülkeye satılıyor. Türkiye'nin önemli kestane üretim merkezlerinden Sinop'un Erfelek ilçesinde hasadı yapılan sezonun ilk kestaneleri, pişirildikten sonra seyyar tezgahlarda kilogramı 90 liradan satılıyor.

Erfelek ilçesinde üretilen ve kabuğundan çabuk ayrılması, farklı lezzeti ve parlak rengi nedeniyle bölgede "kuzu kestanesi" olarak adlandırılan Erfelek kestanesi, seyyar tezgahlarda yerini aldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan seyyar kestane tezgahı satıcısı Seçkin Demirbaş, "Kestane Sinop'un Erfelek ilçesinden geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda erken kestane dediğimiz Erfelek kestanesi çıktı. Kuzu kestanesidir. Diğer illerin kestanesi ile kıyasıya edilmez. Lezzetli ve muazzam bir tadı vardır. İnsanlar o yüzden daha çok Erfelek kestanesini tercih ediyorlar. Bunun da sebebi kuzu kestanesi. Kuzu kebabı gibi olur. Bu senenin ilk erken kestanesini de çıkartmış bulunuyoruz. Kilogramı çiğ olarak 40 TL'den başlıyor, 60 TL'ye kadar iriliğine göre göre devam ediyor. İnceli, ortalı, irili olarak var. Bunlarda fiyatları etkiliyor. 40 TL'den başlıyor 35 TL de oluyor. Ama daha erken olduğu için şu anda fiyatlar yüksek tutuluyor. Önümüzdeki haftalarda fiyatları düşecektir muhakkak. Yarış konusunda fındığı yakalamaya çalışıyor. Aslında arasında çok fark yok. Fındığın bir avucunu 10 TL'ye zor alıyoruz. Malum kestanenin de 100 gramı 10 TL. Hemen hemen aynı fiyat. Kestanenin porsiyonu 10 TL. 100 gram oluyor. Kilo bazında alındığı zaman değişiyor. Malum yaş kestane. Kavrulduğu zaman kuruyor. Yüzde 26-30 gibi fire veriyor. O yüzden kavrulmuşum fiyatının yüksek olmasının sebebi de bu" dedi. - SİNOP