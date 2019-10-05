Sinop'ta kestane hasadı zamanı

05.10.2019 09:15

Kış aylarında akşamların vazgeçilmez lezzetlerinden olan kestanenin hasadı başladı.



Türkiye'de kestanenin önde gelen üretim merkezlerinden Sinop'ta gür ve yamaç ormanlarda hasada başlayan üreticiler, meşakkatli bir çalışmanın ardından tüketiciyle buluşturmak için çaba sarf ediyor. Kabuğundan rahat ayrılmasıyla ve lezzetiyle ün salan meşhur Sinop kestanesi, tüm ülkeye satılıyor.



Erfelek Meydan köyünde kestane üreticisi ve aynı zamanda köyde muhtarlık yapan Cemal Yeşil, eylül ve ekim aylarının hasat dönemi olduğundan bahsederek, "Eylül ayının 15'inde başlarız, ekimin sonuna kadar kestane dokuruz. Sırıklarla dokuruz, sepetlerle taşırız. Evlerin önünde bekletiriz, kasım ayına açmaya başlarız kozaklarını. Sonra pazara götürüp satarız. Zaten bizim kestanemiz Türkiye'de birincidir. Zonguldak veya Bursa kestanesi gibi kozaklarıyla pazara düşmez, değerlidir bizim kestanemiz. Bunu temizleriz, yıkarız, başka memleketler gibi çamuruyla kiriyle pazara satmayız" dedi.



Erfelek Ziraat Odası Başkanı Ali Koca, hava şartlarının uygun seyretmesi dolayısıyla kestane rekoltesinde geçen yıla oranla daha iyi olduğunu söyledi.



Erfelek ilçesi genelinde 350-400 ton kestane üretimin yapılmasını beklediklerini ifade eden Koca, "Hava şartlarının müsait olması ve yağışların az olmasıyla kestanemiz hem kozak açısından hem de irilik bakımından geçen seneye göre iyi durumda. Geçtiğimiz yıl 300 ton olan kestaneyi, bu yıl 350-400 ton olmasını bekliyoruz. Fiyat olarak pek farkı yok, 10 TL ile 25 TL arasında değişiyor" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA