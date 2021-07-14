Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yangın çıkan kereste fabrikasında büyük hasar oluştu.
Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yangın çıkan kereste fabrikasında büyük hasar oluştu.
Çorman köyü mevkisinde Bekir Kamber'e ait kereste fabrikasında yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Saraydüzü ve Boyabat ilçeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Yangın sonucu 27 işçinin çalıştığı fabrika kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu