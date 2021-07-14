Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi

Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yangın çıkan kereste fabrikasında büyük hasar oluştu.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde yangın çıkan kereste fabrikasında büyük hasar oluştu.

Çorman köyü mevkisinde Bekir Kamber'e ait kereste fabrikasında yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine Saraydüzü ve Boyabat ilçeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü.

Yangın sonucu 27 işçinin çalıştığı fabrika kullanılamaz hale geldi.

Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Irak'taki Kovid-19 hastanesinde çıkan yangında 20'den fazla kişi öldü
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Son dakika... Irak'ın güneyinde Kovid-19 hastalarının yattığı hastanede yangın çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Akkaya Sertab Erener Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta kereste fabrikası yangında kullanılamaz hale geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 14:21:56. #1.15#

title