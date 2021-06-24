Sinop'ta kenevir operasyonu: 1 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sinop'ta kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Sinop'ta kenevir operasyonu: 1 gözaltı
Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu - Haberler | Güncel

Sinop'ta düzenlenen kenevir operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kenevir operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından Ayancık ilçesi Belpınar köyünde bir kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 51 kök kenevir bitkisi 150 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Muharrem İnce Fahrettin Koca Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Seda Sayan Tolga Yüce Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Fatih Terim Mert Müldür Şenol Güneş Yiğit Şardan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sinop'ta kenevir operasyonu: 1 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 13:49:24. #1.15#

title