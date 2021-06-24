Sinop'ta kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen kenevir operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Sinop'ta düzenlenen kenevir operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, istihbari çalışmaların ardından Ayancık ilçesi Belpınar köyünde bir kişinin yasa dışı kenevir ekimi yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce şüphelinin evi ve eklentilerinde yapılan aramalarda 51 kök kenevir bitkisi 150 gram kubar esrar ve bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu