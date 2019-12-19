Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu
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Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

Sinop'un Erfelek ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

19.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:22
Sinop'ta kayıp kişinin cesedi bulundu

'un ilçesinde iki gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.


İki gün önce Avlağasökü köyündeki evinden ayrılan 81 yaşındaki Kazım 'dan alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

Ailesinin talebi üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince bölgede arama başlatıldı.


Yürütülen çalışmalar sonucu Çetinkaya'nın cesedi, evine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir uçurumun altında bulundu.


Çetinkaya'nın cenazesi, incelemenin ardından Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazım Çetinkaya'nın uçurumdan yuvarlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: AA
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