Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor
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Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor

Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor SİNOP'ta girdiği denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin (53) için arama çalışması başlatıldı.

Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor
03.07.2020 00:12 | Son Güncelleme: 03.07.2020 00:16

Sinop'ta kayıp dalgıç aranıyor
SİNOP'ta girdiği denizde kaybolan dalgıç Yalçın Çetin (53) için arama çalışması başlatıldı.
Merkeze bağlı Yalıköy'deki sahilden saat 19: 00 sıralarında bir arkadaşı ile denize girerek zıpkınla balık avlayan Yalçın Çetin, bir süre sonra gözden kayboldu. Kıyıya çıkan arkadaşı aradığı Çetin'i bulamadı. İhbar üzerine Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri kıyıda ve denizde arama çalışması başlattı.

Kaynak: DHA

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