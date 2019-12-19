Sinop'ta kayıp alzheimer hastası aranıyor (2)
ORMANDA ÖLÜ BULUNDUSinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu.
19.12.2019 15:04 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:04
ORMANDA ÖLÜ BULUNDU
Sinop'un Erfelek ilçesinde, dün sabahtan bu yana kayıp olan alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) jandarma ve AFAD ekiplerince yürütülen aramada, Kurtköy köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü bulundu. Çetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kaynak: DHA