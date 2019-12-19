Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor
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Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

SİNOP'un Erfelek ilçesinde, dün sabah ayrıldığı evine bir daha dönmeyen, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya (85) için arama çalışması başlatıldı.

19.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:24
Sinop'ta kayıp Alzheimer hastası aranıyor

SİNOP'un ilçesinde, dün ayrıldığı evine bir daha dönmeyen, Alzheimer hastası Kazım (85) için arama çalışması başlatıldı. 

Erfelek'e bağlı Kurtköy'de oturan, Alzheimer hastası Kazım Çetinkaya, dün sabah çıktığı evine bir daha dönmedi. Çevrede aramasına rağmen ulaşamayan Çetinkaya'nın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ve AFAD ekipleri, Kazım Çetinkaya'nın bulunması için arama çalışması başlattı. 


Kaynak: DHA
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