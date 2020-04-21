Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekip seferber oldu.

Sinop'ta kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor

SİNOP - Sinop'ta kaybolan 5 yaşındaki çocuğun bulunması için yaklaşık 100 kişilik ekip seferber oldu.

Sinop merkeze bağlı Eymir köyünde dün sabah 11.00'den bu yana kendisinden haber alınamayan 5 yaşındaki çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Eymir köyü Ahlatcık Mahallesi'nde evlerinin penceresinden aşağı indiği sanılan 5 yaşındaki ikiz kardeşlerden biri olan İbrahim Ay kayboldu. Otizm rahatsızlığı olduğu belirtilen 5 yaşındaki İbrahim'in bulunamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verildi. Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Kayıp çocuk 100 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kaynak: İHA